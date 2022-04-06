Сергей Карякин: отстранение на полгода — цветочки. Может, меня хотят отстранить пожизненно

Российский гроссмейстер Сергей Карякин предположил, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) хочет отстранить его пожизненно. Ранее ФИДЕ отстранила Карякина на полгода, он решил подать апелляцию.

«Апелляцию я технически ещё не подал, но фактически она будет подана либо сегодня, либо завтра. Буду ли подавать жалобу в CAS? Пока не могу сказать, но, скорее всего, да.

Заявления генерального директора ФИДЕ Сутовского мы можем присоединить к апелляции или на словах рассказать, что позиция официальных представителей такая, что меня не просто хотят отстранить на полгода — это только цветочки. На самом деле они хотят пролонгировать этот срок. Не исключаю, что хотят его сделать пожизненным. Поэтому мы это всё должны обозначить, а дальше как суд решит», — цитирует Сергея «РИА Новости Спорт».

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