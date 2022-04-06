В ФИДЕ предупредили Сергея Карякина о возможности новых обвинений

В Международной шахматной федерации (ФИДЕ) заявили, что если российский гроссмейстер Сергей Карякин продолжит нарушать кодекс этики организации, то против него могут быть выдвинуты новые обвинения. Ранее ФИДЕ отстранила Карякина на полгода, вскоре после чего он заподозрил, что его могут отстранить пожизненно.

«У Карякина есть время до 11 апреля, чтобы подать апелляцию. Это своё право он до сих пор не использовал.

Эти санкции в отношении Карякина не могут быть продлены в принципе. Но если игрок будет упорствовать в нарушении кодекса поведения в будущем, есть вероятность, что против него будут выдвинуты новые обвинения», — цитирует представителя ФИДЕ «РИА Новости Спорт».

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