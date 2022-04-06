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Валентина Родионенко рассказала, когда спортивные гимнасты вернутся на международную арену

Валентина Родионенко рассказала, когда спортивные гимнасты вернутся на международную арену
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Наставник сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко охарактеризовала общий уровень чемпионата России в отсутствие международных соревнований.

«Расслабляться мы не имеем права. Думаю, что когда-то это всё прекратится. Когда мы были в Катаре, в Дохе на этапе Кубка мира, президент Международной федерации спортивной гимнастики (FIG) – японец Моринари Ватанабе, заверил меня, что как только закончатся военные действия, федерация предпримет все усилия, чтобы нашу команду допустили к международным соревнованиям. Потому что Ватанабе не видит чемпионаты мира, Олимпийские игры без участия российской команды», — приводит слова Родионенко «Татар-информ».

В Казани с 6 по 17 апреля пройдут чемпионат и первенство России по спортивной гимнастике. В этом году соревнования пройдут в новом формате — с 6 по 10 апреля выступят женщины и юниорки, с 11 по 17 апреля сильнейшего определят мужчины и юниоры.

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