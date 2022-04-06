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Президент ФШР подал апелляцию на решение комиссии ФИДЕ в отношении Сергея Карякина

Президент ФШР подал апелляцию на решение комиссии ФИДЕ в отношении Сергея Карякина
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Старший тренер мужской сборной России по шахматам, президент Федерации шахмат России Андрей Филатов подал апелляцию на решение комиссии ФИДЕ по этике и дисциплине отстранить Сергея Карякина от участия во всех турнирах ФИДЕ сроком на шесть месяцев начиная с 21 марта 2022 года. Об этом сообщает Федерация шахмат России.

21 марта 2022 комиссия признала российского гроссмейстера виновным в нарушении статьи 2.2.10 Этического кодекса ФИДЕ и вынесла вердикт о его дисквалификации.

Апелляция подготовлена ведущими спортивными юристами с большим опытом.

Ранее в Международной шахматной федерации (ФИДЕ) заявили, что если российский гроссмейстер Сергей Карякин продолжит нарушать кодекс этики организации, то против него могут быть выдвинуты новые обвинения.

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