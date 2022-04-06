«Протон» обыграл «Спарту» в женской волейбольной Суперлиге
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В перенесённом матче 17-го тура чемпионата России среди женских команд Суперлиги волейболистки саратовского «Протона» в гостях нанесли поражение нижегородской «Спарте» со счётом 3:1 (25:15, 25:15, 21:25, 25:22).
«Протон» с 16 победами в активе уверенно занимает шестое место в турнирной таблице, «Спарта», потерпевшая 19-е поражение, располагается на 11-й позиции, не попадая в зону плей-офф.
В заключительном, 26-м туре предварительного этапа чемпионата России 9 апреля «Протон» на своей площадке примет «Ленинградку», а «Спарта» на выезде сыграет с московским «Динамо».
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап. Перенесённый матч 17-го тура
«Спарта» (Нижний Новгород) — «Протон» (Саратов) – 1:3 (15:25, 15:25, 25:21, 22:25).
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