Ронни О'Салливан: Надаль и Джокович ломают своих соперников, а Федерер — художник

Шестикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан высказался об особенностях своего игрового стиля.

«Я играю в снукер такими стилем, в котором спортсмену-индивидуалисту очень сложно. Джимми Уайт играл так же, возможно, это стоило ему победы на чемпионате мира. Я всё же остался верен этому стилю и при этом взял шесть титулов. Это было нелегко.

Для кого-то вроде Лео Месси, играющего внутри футбольной команды, всё гораздо проще: ему просто говорят делать то, в чём он хорош, потому что у них есть люди, которые его прикрывают, когда, возможно, он не хочет бегать или гоняться за мячом.

Мой стиль немного похож на Федерера в теннисе. Кто является величайшим игроком всех времён? Статистически вы бы назвали Надаля, но по тому, КАК Роджер всего добился, многие сказали бы, что Федерер – величайший игрок всех времён. Гораздо сложнее выигрывать турниры, играя в стиле Федерера, чем в стиле Надаля. Надаль и Джокович вас ломают. Они как машины, а Федерер – художник», — приводит слова О'Салливана Eurosport.uk.

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