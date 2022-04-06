Команде Листуновой не хватило 0,035 балла до золота ЧР по спортивной гимнастике

Представительницы Приволжского федерального округа одержали победу в командном многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани. В составе победительниц выступали Диана Аванесян, Мария Минаева, Анастасия Артамонова, Алёна Глотова, Елена Герасимова и Юлия Николаева.

Всего 0,035 балла уступили чемпионкам занявшие второе место гимнастки из первой команды Москвы: олимпийская чемпионка Виктория Листунова, Ульяна Перебиносова, Виктория Трыкина, Варвара Зубова, Нелли Ауди и Елизавета Серова.

Третьими стали представительницы Центрального федерального округа.

Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Женщины

Командное многоборье

1. Приволжский ФО – 208,595.

2. Москва-1 – 208,560.

3. Центральный ФО – 203,13.