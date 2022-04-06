Команде Листуновой не хватило 0,035 балла до золота ЧР по спортивной гимнастике
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Представительницы Приволжского федерального округа одержали победу в командном многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани. В составе победительниц выступали Диана Аванесян, Мария Минаева, Анастасия Артамонова, Алёна Глотова, Елена Герасимова и Юлия Николаева.
Всего 0,035 балла уступили чемпионкам занявшие второе место гимнастки из первой команды Москвы: олимпийская чемпионка Виктория Листунова, Ульяна Перебиносова, Виктория Трыкина, Варвара Зубова, Нелли Ауди и Елизавета Серова.
Третьими стали представительницы Центрального федерального округа.
Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Женщины
Командное многоборье
1. Приволжский ФО – 208,595.
2. Москва-1 – 208,560.
3. Центральный ФО – 203,13.
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