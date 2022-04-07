Ронни О'Салливан сыграет в день открытия чемпионата мира по снукеру

Стало известно, когда 16 сильнейших игроков проведут свои первые поединки на чемпионате мира по снукеру в Театре Крусибл в Шеффилде (Великобритания). Их соперниками станут победители квалификации, которая стартовала 4 апреля. Жеребьёвка определит, кто с кем встретится, но игроки топ-16 уже узнали своё расписание.

16 апреля в день открытия чемпионата мира первыми сыграют со своими соперниками действующий победитель Марк Селби и чемпион Великобритании китаец Чжао Синьтун. В дневной сессии запланированы матчи лидера рейтинга Ронни О'Салливана и Барри Хокинса. Нил Робертсон начнёт выступление на чемпионате мира только в понедельник, 18 апреля. Джону Хиггинсу придётся подождать старта до вторника, а Джадду Трампу и вовсе до среды.

Чемпионат мира по снукеру пройдёт с 16 апреля по 2 мая в Театре Крусибл в Шеффилде (Великобритания).