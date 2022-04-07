Евгений Рылов высказался о потере контракта со Speedo, не выплатившим ему неустойку
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Двукратный олимпийский чемпион, российский пловец Евгений Рылов ответил на вопрос, повлияли ли на него последние события с разрывом спонсорских контрактов. Ранее Рылов рассказал, что компания Speedo, разорвавшая контракт со спортсменом за посещение им митинг-концерта в «Лужниках», не выплатила ему неустойку.
«Я на данный момент особо ничего не потерял — ну кроме каких-то финансовых средств. Экипировки у меня хватает. Я всегда брал её с запасом, на всякий пожарный. И это, так сказать, окупилось, поскольку этих запасов хватит ещё на дальнейшие выступления и тренировочный процесс», — приводят слова Евгения Рылова «Известия».
Новость по темеЕвгений Рылов: лишение контракта со Speedo меня добило. Неустойку они мне не выплатили
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