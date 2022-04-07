Глава Башкортостана пообещал «жёсткий ответ» на исключение Тансыккужиной из рейтинга

Глава Башкортостана Радий Хабиров прокомментировал то, что президент Всемирной федерации шашек (FMJD) Яцек Павлицкий лично исключил семикратную чемпионку мира по шашкам Тамару Тансыккужину из мирового рейтинга.

«Все вы знаете Тамару Михайловну Тансыккужину: великий спортсмен, семикратный чемпион мира по международным шашкам. Вы помните, в каких условиях она вырвала победу, в седьмой раз завоевав титул чемпионки мира, когда во время игры с её стола убрали российский флаг. И вот теперь Всемирная федерация шашек приняла решение исключить её из мирового рейтинга.

Агрессора можно остановить только жёстким ответом. Поэтому мы посоветовались и приняли решение провести в октябре большой международный турнир на призы семикратной чемпионки мира Тамары Тансыккужиной. Пригласим на него международных гроссмейстеров – уверен, они приедут, в том числе те, которые живут, работают и являются гражданами западноевропейских государств», — цитирует Хабирова Sobkor02.

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