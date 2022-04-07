Граждан России и Беларуси исключили из числа участников Бостонского марафона

Российских и белорусских атлетов не допустят до Бостонского марафона 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте забега.

Запрет на участие в Бостонском марафоне не относится к гражданам России и Беларуси, которые не проживают на территории этих стран, но в таком случае участники не смогут выступать под национальными флагами.

Отметим, что до марафона не будут допущены не только профессиональные спортсмены из России и Беларуси, но и лица, не являющиеся профессиональными спортсменами и проживающие на территории этих стран. Уже зарегистрировавшимся легкоатлетам организаторы пообещали вернуть взносы за участие.

Бостонский марафон проводится с 1897 года в День патриота (государственный праздник США). В этом году забег состоится 18 апреля.