Граждан России и Беларуси исключили из числа участников Бостонского марафона
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Российских и белорусских атлетов не допустят до Бостонского марафона 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте забега.
Запрет на участие в Бостонском марафоне не относится к гражданам России и Беларуси, которые не проживают на территории этих стран, но в таком случае участники не смогут выступать под национальными флагами.
Отметим, что до марафона не будут допущены не только профессиональные спортсмены из России и Беларуси, но и лица, не являющиеся профессиональными спортсменами и проживающие на территории этих стран. Уже зарегистрировавшимся легкоатлетам организаторы пообещали вернуть взносы за участие.
Бостонский марафон проводится с 1897 года в День патриота (государственный праздник США). В этом году забег состоится 18 апреля.
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