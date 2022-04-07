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Мишустин назвал «позорной дискриминацией» отстранение российских паралимпийцев от Игр-2022

Мишустин назвал «позорной дискриминацией» отстранение российских паралимпийцев от Игр-2022
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о мерах поддержки российских паралимпийцев и назвал «позорной дискриминацией» их отстранение от Паралимпийских игр в Пекине.

«Мы поддержали паралимпийцев, которые были подвергнуты позорной дискриминации на Паралимпиаде. В Ханты-Мансийске нами были очень быстро организованы соответствующие соревнования для них, где призёры получили те денежные вознаграждения, которые были запланированы для их выступлений в Пекине. Например, 4 миллиона рублей за золотую медаль, 2,5 миллиона – за серебро, 1,7 – за бронзу.

Это было очень важно. Таким образом мы их поддержали. Их, как и всех остальных спортсменов, подвергающихся дискриминации», – приводит слова Мишустина «Вести.Ru».

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