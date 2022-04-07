Всероссийская федерация волейбола подала апелляцию на отмену проведения ЧМ в России

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) подала апелляцию в Международную федерацию волейбола (FIVB). Российская сторона хочет оспорить решение отменить чемпионат мира, который должен был пройти в России.



«Всероссийская федерация волейбола обратилась с апелляцией в апелляционный комитет FIVB по поводу отмены чемпионата мира. По факту решения комитета будут предприняты дальнейшие шаги, в том числе и возможен иск в CAS», — приводит слова сотрудника FIVB ТАСС.



Ранее сообщалось, что ВФВ будет требовать компенсацию в размере $ 80 млн за решение об отмене чемпионата мира.



Турнир должен был проходить в 10 российских городах с 26 августа по 11 сентября. Но из-за украинских событий турнир было решено перенести в другую страну.

Новость по теме Всероссийская федерация волейбола потребовала возместить $ 80 млн за отмену ЧМ-2022