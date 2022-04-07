РУСАДА дисквалифицировало чемпиона Европы по вольной борьбе

Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение дисквалифицировать чемпиона Европы по вольной борьбе 2020 года Александра Богомоева на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте РУСАДА.



Богомоев нарушил пункты 2.1 и 2.2 Общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещённой субстанции, её метаболитов или маркеров в пробе, взятой у спортсмена; использование или попытка использования спортсменом запрещённой субстанции или запрещённого метода). Дисквалификация 32-летнего борца отсчитывается с 4 декабря 2020 года.



Богомоев победил на чемпионате Европы 2020 года в весовой категории до 61 кг. Он является трёхкратным чемпионом России и победителем Европейских игр 2015 года.