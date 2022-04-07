Матыцин: в условиях санкционного давления основная задача — защитить интересы спортсменов

В ходе ежегодного отчёта Правительства РФ в Госдуме министр спорта Олег Матыцин рассказал о задачах ведомства в условиях санкций.



«В соответствии с приоритетами Правительства России, в условиях санкционного давления на российский спорт основная задача — защитить интересы спортсменов и работников отрасли. Минспорт разработал комплекс мер для поддержки отечественного спорта и создания максимальных условий для защиты материальных и социальных прав российских спортсменов. Для наших атлетов будет обеспечено участие в соревнованиях, многие из которых проведём в открытом формате с приглашением иностранных спортсменов. Благодаря внесению соответствующих изменений в Единый календарный план и Единую всероссийскую спортивную классификацию сохраним мотивацию российских спортсменов», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

В июле 2022 года состоится Всероссийская Универсиада. В августе – Спартакиада сильнейших. Спортсменам, тренерам и специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включённым в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, Всемирных игр будет установлено денежное вознаграждение за высокие результаты или за установление рекордов Европы или мира.