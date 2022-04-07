Министр спорта РФ рассказал, на что пойдут деньги, освободившиеся после отмены турниров

В ходе ежегодного отчёта Правительства РФ в Госдуме министр спорта Олег Матыцин рассказал, на что пойдут деньги, освободившиеся после перераспределения средств в связи с отменой ряда международных соревнований.
«В 2022 продолжим решать задачу по обеспечению жителей страны доступной и комфортной спортивной инфраструктурой. Более чем в два раза будет увеличен объём финансирования на строительство в каждом регионе «умных» спортивных площадок — сооружений летнего и зимнего типа в шаговой доступности. Люди будут иметь возможность заниматься целым комплексом различных видов спорта — лёгкой атлетикой, футболом, баскетболом, волейболом, хоккеем и другими. В 2022 году в стране будет создано порядка 200 таких спортивных площадок. Это стало возможно в результате перераспределения средств в связи с отменой ряда международных соревнований.
Впервые в рамках реализации федерального проекта «Бизнес-спринт» инвесторам, создающим спортивную инфраструктуру, будет предоставлено льготное кредитование по ставке 4% годовых. Планируем, что на 1 бюджетный рубль будет привлечено 10 внебюджетных, что позволит привлекать на создание спортивных объектов не менее 1 млрд рублей ежегодно», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.
Федеральный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» реализуется с 2022 года. В рамках проекта в каждом регионе будут построены «умные» площадки и плоскостные сооружения шаговой доступности.
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