Томаш Главаты стал главным тренером гандбольного «Ростов-Дона»

Словацкий специалист Томаш Главаты назначен главным тренером женской гандбольной команды «Ростов-Дон» и будет выполнять свои обязанности до конца сезона-2021/2022.
Главаты пополнил тренерский штаб ростовского клуба в сезоне-2018/2019. Он был ассистентом шведа Пера Юханссона, который покинул команду 9 марта. Тогда Томаш был назначен исполняющим обязанности главного тренера.
«Это большая ответственность — встать у руля такой команды, как «Ростов-Дон»: с серьёзными амбициями и планами. За те годы, что я работаю в Ростове-на-Дону, мне удалось близко познакомиться с клубом, узнать его ценности и выстроить доверительные отношения. До конца сезона осталось не так много времени, но для достижения поставленных целей мы выкладываемся по максимуму. Ростовские болельщики оказывают невероятную поддержку своей команде — это дорогого стоит и я это по-настоящему ценю. Сделаю всё, что в моих силах, чтобы оправдать это доверие», — приводит слова Главаты пресс-служба «Ростов-Дона».
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