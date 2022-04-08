Ирина Привалова: в World Athletics нашли силы отделить политику от спорта

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала, как продвигается процесс восстановления ВФЛА в World Athletics.
«Сначала в международной организации ждали, когда будет выплачен долг с нашей стороны за их услуги в процессе восстановления. Сейчас задолженность погашена, я думаю, в конце этой недели или в начале следующей мы получим более подробные данные. Дорожная карта нами была выполнена, но, видимо, остались какие-то нюансы. Нам должны сказать, что именно мы не доделали.
Хочу отметить, что World Athletics сохраняет достаточно позитивный диалог с нами, чего сейчас не наблюдается в отношении других спортивных федераций. Мы в постоянном контакте с международными экспертами рабочей группы: они задают какие-то вопросы, при этом понимают и то, что мы хотим спросить, знают наши болевые точки. И это очень хороший знак для лёгкой атлетики. Мне кажется, что в World Athletics нашли силы отделить политику от спорта, несмотря на то что возглавляет федерацию англичанин Себастьян Коу, а пост вице-президента занимает украинец Сергей Бубка», — приводит слова Приваловой RT.
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