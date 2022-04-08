В ВФЛА высказались о письме российских легкоатлетов, пригрозивших судом World Athletics

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала открытое письмо российских легкоатлетов в адрес организации. Ранее 44 из 55 российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус, пригрозили судом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), если не будут предприняты шаги в отношении восстановления ВФЛА.
«Знаете, требования спортсменов довольно понятны и в чём-то справедливы. Но, я думаю, ребята понимают, что в текущей политической ситуации трудно чего-то требовать. Мне кажется, это были эмоции, и сейчас они схлынули, а пришло осознание иных жизненных реалий. Тем не менее мы рассчитываем получить от WA ответ и на это письмо в том числе», — приводит слова Приваловой «RT на русском».
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