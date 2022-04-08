В ОКР сделали заявление по удовлетворению апелляции российских саночников на отстранение

Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением в отношении удовлетворения апелляции российских саночников. Ранее Арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) на отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Арбитражный суд FIL ясно и недвусмысленно постановил, что решение Исполкома международной федерации было продиктовано исключительно политическими мотивами и не имело правовых оснований для принятия. Кроме того, арбитраж указал, что Исполком FIL вышел за пределы своей компетенции, применяя указанные санкции в отношении Федерации санного спорта России и российских спортсменов, которые не совершали никаких дисциплинарных и иных нарушений.

ОКР особо подчеркивает, что указанная аргументация Арбитражного суда FIL полностью совпадает с принципиальной позицией Олимпийского комитета России, которая была изложена в заявлении Исполкома ОКР от 3 марта 2022 года.

Мы продолжаем последовательно защищать интересы российских спортсменов, общероссийских спортивных федераций и ОКР по оспариванию незаконных и необоснованных решений международных спортивных организаций.

Надеемся, что вынесенное 7 апреля 2022 года решение Арбитражного суда FIL станет важным прецедентом и ориентиром при рассмотрении апелляций на решения других международных спортивных организаций», — отмечается в заявлении на официальном сайте ОКР.



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