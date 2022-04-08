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Юрист назвала хорошим прецедентом удовлетворение апелляции российских саночников

Юрист назвала хорошим прецедентом удовлетворение апелляции российских саночников
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Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала удовлетворение апелляции российских саночников на отстранение. Ранее Арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) на отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Удовлетворение апелляции и допуск российских саночников до международных соревнований — очень хороший прецедент для остальных спортивных федераций, который будет принят во внимание. Конечно, он необязателен, но для остальных федераций очень важно, что такие решения уже были признаны неправомерными.

Юридически вынесение решения напрямую по спортсменам, без отстранения федерации — это очень странный ход, тем более наказание людей за действия, которые они не совершали. Для спортсменов эта ситуация находится вне их контроля. Думаю, именно это и было принято во внимание при удовлетворение апелляции Федерации санного спорта», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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