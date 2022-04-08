Александра Солдатова рассказала, как страдала от РПП

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова рассказала, как страдала расстройством пищевого поведения (РПП).

«Я целый год никому не говорила, когда поняла проблему. Естественно, стыдно признаться, что ты слабовольный, хотя это ни к чему не имеет отношения. Помню, долго изучала эту проблему, встречалась с теми, кто сталкивался с похожим. В общем, делала всё возможное, чтобы справиться самой. Я часто сталкивалась с мнением, что самостоятельно выбраться невозможно, есть случаи, но это единицы. Конечно, верила, что я сильная и всё смогу.

В итоге сказала личному тренеру. Тогда всё стало намного лучше, потому что появилась поддержка. Появился человек, который верил в меня и убеждал, что всё это пройдёт. Самое сложное и самое важное — начать говорить об этом. Мне многие писали, что их не понимают родители, и такое бывает. К сожалению, тебя поймёт только тот, кто с этим столкнулся. Люди, далёкие от этого, могут поддержать и быть рядом. Большинство, примерно 99% людей, говорят «просто нормально ешь». Если отвечать на вопрос, можно ли с этим справиться самостоятельно, я, скорее, скажу нет. Есть исключения, но их очень мало.

Если мы будем об этом говорить, что есть такая проблема и с ней можно справиться, тогда намного больше людей будут о ней говорить и быстрее справляться. До того, как я с этим столкнулась, не знала и не представляла себе, что такое РПП. Если бы с самого начала было понимание, что это серьёзная проблема, то всё могло бы обернуться по-другому. А теперь могу помогать другим, видеть это сразу. Я с радостью встречаюсь с детьми, провожу тренировки и мастер-классы и могу там поднимать эту тему. Даже с родителями разговариваю. Это действительно очень важно. Чем больше людей будет говорить, тем меньше будет жертв РПП», — цитирует Солдатову Sport24.

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