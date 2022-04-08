«Полуправда». Украинка Анна Музычук прокомментировала отказ подписать письмо против России

Украинская шахматистка Анна Музычук, которая вместе с сестрой Марией Музычук отказалась поставить подписи под открытым письмом Львовской областной шахматной федерации (ЛОШФ), объяснила свой поступок. Ранее ЛОШФ попросила главу украинских шахмат Виктора Капустина обратиться в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) с призывом отстранить российских и белорусских шахматистов. Сёстры Музычук не поставили подписей под открытым письмом.

«То, что мы отказались подписывать эти письма, является полуправдой. Нам прислали тексты писем, содержание которых было практически идентичным. Мы дважды хотели внести свои предложения и рекомендации, которые могли бы сделать эти письма и требования более эффективными. Однако нам дважды ответили, что «либо вы подписываете письма с такой формулировкой, либо никто никаких изменений вносить не будет». И это несмотря на то, что письмо ФШУ не принесло желаемых результатов.

Дополнительно, чего не было в оригинальном письме, мы инициировали отстранение российских и белорусских шахматистов и шахматисток от командных соревнований. Мы считаем, что государства Россия и Беларусь не имеют морального права быть представленными на международных соревнованиях. Уже было решение ФИДЕ о недопуске этих стран на Всемирную шахматную олимпиаду, начало которой запланировано на июль этого года, однако недавно почему-то снова начал подниматься этот вопрос», — написала Музычук в соцсетях.

Также она добавила, что призывает полностью отстранить шахматистов и шахматисток, которые открыто поддержали действия России на Украине, от всех официальных соревнований и привлечь их к уголовной ответственности.

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