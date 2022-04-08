Проект «Перехват» — лауреат премии «Ты в игре» в специальной номинации от «Чемпионата»

Во втором сезоне всероссийского спортивного конкурса «Ты в игре» приняли участие 4027 инициатив из всех 85 регионов России. Из них независимые эксперты отобрали 250 проектов в лонг-лист конкурса, а затем были определены 26 участников шорт-листа. 6–7 апреля авторы проектов успешно защитили свои инициативы перед экспертным советом. По итогам выступлений были определены победители в основных номинациях конкурса. Они получат гранты в размере 300 тысяч рублей на развитие своих проектов, а обладатель гран-при — 1 миллион рублей.



Помимо пяти основных номинаций, Championat.com в рамках партнёрства с проектом «Ты в игре» учредил номинацию «Медиа». В ней принимали участие авторы, которые освещают спортивные события на собственных информационных ресурсах (подкасты, блоги, онлайн-издания, каналы, паблики с аудиторией от 1000 пользователей).



Победитель в специальной номинации был выбран директором по цифровой стратегии Rambler&Co, управляющим директором «Чемпионата» Антоном Сучковым. Им стало медиа о российском баскетболе «Перехват».



Проект «Перехват» появился в 2017 году и стал единственным баскетбольным медиа, в котором не было новостей про НБА и освещался только российский баскетбол. По данным TGStat, только в «Телеграм» посты сообщества в день видят в среднем около 14,3 тысячи человек. Контент медиа разнообразен: это инсайды, большие интервью с игроками, тренерами и функционерами, а также разборы, новости-молнии, репортажи. Благодаря знакомству автора со звёздами баскетбола — тренерами и игроками — издание может делиться максимально актуальным и точным контентом. «Перехват» формирует русское баскетбольное сообщество: в чатах и комментариях к постам общаются сотни болельщиков, которые поддерживают друг друга и обсуждают баскетбольные новости.



«Все эти годы мы развивали медиа, которое не только будет посвящено российскому баскетболу, но и сформирует вокруг себя уникальное спортивное комьюнити — дружное, вовлечённое в этот вид спорта. Мы многого успели достичь за эти годы, и для нас победа в номинации конкурса от Championat.com очень важна. Она показывает, что мы на верном пути и нам ещё есть куда идти», — делится автор проекта Артём Комаров.

Победителями основных номинаций проекта «Ты в игре» стали:

● обладатель гран-при — фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА» из Челябинской области;

● номинация «Масштаб» — спортивный фестиваль «Малидак» из Республики Башкортостан;

● номинация «Точка старта» — фестиваль «Лесной Relax» из Нижегородской области;

● номинация «Безграничные возможности» — адаптивное скалолазание для детей и молодёжи с ОВЗ «Нет недосягаемых высот» из Нижегородской области;

● номинация «Дети в спорте» — фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА» из Челябинской области;

● номинация «Трансформация в спорте» – проект Limetime из Москвы.