Европейская конфедерация фехтования может лишить Позднякова статуса президента организации

Европейская конфедерация фехтования (EFC) 31 мая проведёт внеочередной конгресс для обсуждения возможного отстранения главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова от должности президента. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба EFC.

20 марта организация вынесла вотум недоверия Позднякову. 29 марта исполнительный комитет EFC принял решение перенести или отменить соревнования, запланированные на территории России и Беларуси, а также решил не допускать спортсменов и официальных лиц из этих стран для участия в международных турнирах.

Напомним, Поздняков возглавляет EFC с 2016 года. В сентябре 2021 года его переизбрали на эту должность ещё на 4 года.

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