Европейская конфедерация фехтования может лишить Позднякова статуса президента организации
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Европейская конфедерация фехтования (EFC) 31 мая проведёт внеочередной конгресс для обсуждения возможного отстранения главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова от должности президента. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба EFC.
20 марта организация вынесла вотум недоверия Позднякову. 29 марта исполнительный комитет EFC принял решение перенести или отменить соревнования, запланированные на территории России и Беларуси, а также решил не допускать спортсменов и официальных лиц из этих стран для участия в международных турнирах.
Напомним, Поздняков возглавляет EFC с 2016 года. В сентябре 2021 года его переизбрали на эту должность ещё на 4 года.
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