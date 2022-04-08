Гимнаст Иван Стретович объяснил, почему не выступит на чемпионате России

Серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в командном первенстве, чемпион мира 2019 года в командном многоборье Иван Стретович объяснил, почему не выступит на чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани.
«Друзья, к сожалению, я пропущу чемпионат России в Казани. Примерно неделю назад после выполнения комбинаций почувствовал боль в пояснице. Неделю лечился, но, к сожалению, улучшений не было. Сегодня прошёл обследование, ничего критичного нет, но нужен временный покой, чтобы восстановиться. Так как никаких соревнований потом не намечается, я последую рекомендациям врача и подлечусь, чтобы в будущем иметь возможность выступать в полную силу», — написал Стретович в своём телеграм-канале.
Соревнования мужчин на чемпионате России начнутся 13 апреля.
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