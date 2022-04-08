Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гимнаст Иван Стретович объяснил, почему не выступит на чемпионате России

Гимнаст Иван Стретович объяснил, почему не выступит на чемпионате России
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в командном первенстве, чемпион мира 2019 года в командном многоборье Иван Стретович объяснил, почему не выступит на чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани.

«Друзья, к сожалению, я пропущу чемпионат России в Казани. Примерно неделю назад после выполнения комбинаций почувствовал боль в пояснице. Неделю лечился, но, к сожалению, улучшений не было. Сегодня прошёл обследование, ничего критичного нет, но нужен временный покой, чтобы восстановиться. Так как никаких соревнований потом не намечается, я последую рекомендациям врача и подлечусь, чтобы в будущем иметь возможность выступать в полную силу», — написал Стретович в своём телеграм-канале.

Соревнования мужчин на чемпионате России начнутся 13 апреля.

Новость по теме
Расписание чемпионата России по спортивной гимнастике в Казани
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022