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Гимнастка Виктория Листунова стала чемпионкой России в личном многоборье

Гимнастка Виктория Листунова стала чемпионкой России в личном многоборье
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Олимпийская чемпионка в команде Виктория Листунова стала победительницей чемпионата России по спортивной гимнастике в личном многоборье. Соревнования проходят в Казани. Второе место заняла представительница Татарстана Мария Минаева. Бронзовым призёром стала ещё одна олимпийская чемпионка в команде Владислава Уразова.

Отметим, что Листунова стала чемпионкой России второй год подряд.

Среди юниорок в личном многоборье по программе мастеров спорта первенствовала Диана Кустова, а среди кандидатов в мастера – Вераника Семёнова.

Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Казань
Женщины. Личное многоборье

1. Виктория Листунова (Москва) – 115,765.
2. Мария Минаева (Татарстан) – 110,664.
3. Владислава Уразова (Ростовская обл.) – 109,598.

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