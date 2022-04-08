«Неприемлемо». Глава ОКР — об исключении россиян из руководства FIL

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал неприемлемым исключение россиян из управляющих органов Международной федерации санного спорта (FIL).

Чрезвычайный конгресс FIL не лишил членства Федерацию санного спорта России, но отстранил от своих должностей члена исполкома Наталию Гарт, члена правовой комиссии Александра Шахназарова, члена арбитражного суда Геннадия Родионова и члена технической комиссии Альберта Демченко.

«То, что наша федерация санного спорта не стала жертвой ангажированного исключения, — факт позитивный, удалось отстоять свои законные права в этой части. Вместе с тем, к большому сожалению, мы становимся свидетелями всё более неприкрытых попыток обхода, а по сути, нарушения основ континентальной, если хотите — европейской правовой традиции, да и попросту законности. Когда в угоду политизированным заказам стали возможными карательные меры по национальному признаку вопреки общепринятым международным нормам, регламентам, правилам.

То, что сегодня произошло в Международной федерации санного спорта, неприемлемо. Даже несмотря на решение собственного же уполномоченного органа — третейского суда, который отменил все незаконные ограничения в отношении российских спортсменов и официальных лиц, Конгресс FIL по итогам внеочередной сессии всё равно исключил наших представителей из состава организации. Это при том, что заказную инициативу по исключению Российской федерации санного спорта поддержало в итоге менее половины делегатов!

Скорее всего, отечественный спорт столкнётся с чем-то подобным ещё не раз в ближайшее время. Тем не менее даже в такой ситуации мы продолжим отстаивать права российских спортсменов и наших федераций. Понятийный, откровенно предвзятый подход рано или поздно закончится, и к этому моменту мы будем готовиться, в том числе в юридической и правовой плоскости», — приводит слова Позднякова сайт ОКР.