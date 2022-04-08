Трефилов: точно знал, что Вяхирева и Дмитриева вернутся

Первый вице-президент ФГР, легендарный наставник женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов заявил, что не сомневался в возвращении в национальную команду приостановивших карьеру Анны Вяхиревой и Дарьи Дмитриевой. Спортсменки вызваны в сборную для участия в Кубке дружбы.

«Я ничего не ожидал, а точно знал, что они вернутся (смеётся). Можете у Даши спросить. Последний раз, когда виделись с ней на одной из игр, сказал: «Ты не рви связи, гандбол ещё пригодится». А вообще, в жизни всякое случается, на эмоциях многие по несколько раз и начинали, и заканчивали.

Девчонкам по силам замахнуться как минимум на один олимпийский цикл, они ещё молодые. Главное, чтобы с тренерами в клубах чехарда закончилась: импортные-то разъехались, а своих громких имён и не осталось.

Кстати, один шведский специалист недавно написал, что готов помогать нам, но издалека, дистанционно. Тренировать по интернету — это очень смешно, ерунда полная. Даже в тренажёрном зале одни и те же упражнения можно выполнять по-разному, если тебя не контролируют. И польза от этого тоже будет разная», — приводит слова Трефилова пресс-служба ОКР.