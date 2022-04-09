В возрасте 111 лет ушёл из жизни старейший спортсмен Европы поляк Станислав Ковальски. Об этом сообщает польское издание Nakolei.
Ковальски умер за пять дней до своего 112-летия. В возрасте 105 лет он являлся старейшим из когда-либо участвовавших в соревнованиях спортсменов в недавно сформированной возрастной категории M105 (старше 105 лет) в беге на короткие дистанции, толкании ядра и метании диска.
После смерти 108-летнего Юзефа Журека с 20 марта 2018 года Ковальский являлся и старейшим живущим мужчиной Польши.
Примечательно, что из-за того, что Ковальскому было больше 105 лет, потребовалось создать новое возрастное подразделение для World Masters Athletics. В итоге было создано подразделение M105, и Станислав был единственным участником этой категории. Таким образом, все его выступления — мировые рекорды.
- 9 апреля 2022
-
02:58
-
00:33
- 8 апреля 2022
-
23:51
-
23:29
-
23:13
-
23:00
-
22:03
-
21:25
-
19:36
-
18:58
-
18:57
-
18:36
-
18:34
-
18:20
-
17:53
-
17:13
-
15:55
-
15:25
-
13:55
-
13:37
-
13:00
-
12:41
-
11:30
-
11:23
-
11:21
-
09:59
-
09:16
-
08:05
-
00:01
- 7 апреля 2022
-
21:25
-
20:59
-
20:31
-
19:46
-
19:10
-
18:59