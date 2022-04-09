В возрасте 111 лет ушёл из жизни старейший спортсмен Европы

В возрасте 111 лет ушёл из жизни старейший спортсмен Европы поляк Станислав Ковальски. Об этом сообщает польское издание Nakolei.

Ковальски умер за пять дней до своего 112-летия. В возрасте 105 лет он являлся старейшим из когда-либо участвовавших в соревнованиях спортсменов в недавно сформированной возрастной категории M105 (старше 105 лет) в беге на короткие дистанции, толкании ядра и метании диска.

После смерти 108-летнего Юзефа Журека с 20 марта 2018 года Ковальский являлся и старейшим живущим мужчиной Польши.

Примечательно, что из-за того, что Ковальскому было больше 105 лет, потребовалось создать новое возрастное подразделение для World Masters Athletics. В итоге было создано подразделение M105, и Станислав был единственным участником этой категории. Таким образом, все его выступления — мировые рекорды.