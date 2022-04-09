Легкоатлет из США, участвовавший в двух Олимпиадах, подписал контракт с клубом НФЛ

Легкоатлет сборной США, специализирующийся в барьерном беге на дистанции 110 м, Девон Аллен подписал контракт с клубом «Филадельфия Иглз», выступающим в Национальной футбольной лиге (НФЛ). Об этом сообщает официальный сайт команды.

Ранее спортсмен сообщил о желании перейти в американский футбол. Аллен выступил на драфте Oregon Pro Day.

Аллену уже доводилось выступать за команду Орегонского университета, но с 2016 года он решил сменить вид спорта на лёгкую атлетику.

Отметим, что в 2016 году Аллен занял пятое место на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а в 2021-м он остановился в шаге от пьедестала на Играх в Токио.

Ближайшие соревнования по лёгкой атлетике, в которых планировал выступить Девон Аллен, — это чемпионат мира по лёгкой атлетике в Юджине (США). Он пройдёт в июле.