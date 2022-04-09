Гимнастка Виктория Листунова стала чемпионкой России в опорном прыжке
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Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве Виктория Листунова завоевала золотую медаль на чемпионате России – 2022 по спортивной гимнастике в опорном прыжке. Соревнования проходят в Казани и завершатся 17 апреля. Второе место заняла Элеонора Афанасьева. Тройку призёров замкнула Юлия Бирюля.
Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Казань
Женщины. Опорный прыжок
1. Виктория Листунова (Москва) – 13,849 балла.
2. Элеонора Афанасьева (Новгородская область) – 13,383.
3. Юлия Бирюля (Ленинск-Кузнецкий) – 13,116.
Отметим, что ранее 16-летняя Листунова стала абсолютной чемпионкой России, завоевав золото в личном многоборье.
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