Гимнастка Виктория Листунова стала чемпионкой России в опорном прыжке

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве Виктория Листунова завоевала золотую медаль на чемпионате России – 2022 по спортивной гимнастике в опорном прыжке. Соревнования проходят в Казани и завершатся 17 апреля. Второе место заняла Элеонора Афанасьева. Тройку призёров замкнула Юлия Бирюля.

Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Казань

Женщины. Опорный прыжок

1. Виктория Листунова (Москва) – 13,849 балла.

2. Элеонора Афанасьева (Новгородская область) – 13,383.

3. Юлия Бирюля (Ленинск-Кузнецкий) – 13,116.

Отметим, что ранее 16-летняя Листунова стала абсолютной чемпионкой России, завоевав золото в личном многоборье.

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