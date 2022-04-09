«Протон» и «Динамо-Метар» одержали победы в волейбольной Суперлиге

Завершились два матча заключительного, 26-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. Саратовский «Протон» обыграл «Ленинградку» со счётом 3:0 (25:16, 25:21, 25:12). Обе команды ранее гарантировали себе место в плей-офф. «Ленинградка» точно завершит предварительный этап на седьмом месте, у «Протона» пока промежуточное пятое.
Во втором матче челябинское «Динамо-Метар», лишившееся шансов на выход в плей-офф, обыграло краснодарское «Динамо» — 3:0 (25:21, 25:19, 25:23). Кубанская команда вышла в плей-офф с восьмого места.
Волейбол. Чемпионат России. Женщины. Суперлига
Предварительный этап. 26-й тур
«Протон» (Саратов) – «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:16, 25:21, 25:12)
«Динамо-Метар» (Челябинск) – «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (25:21, 25:19, 25:23)
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