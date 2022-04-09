«Белогорье» нанесло поражение «Факелу» в волейбольной Суперлиге

Завершились два матча 25-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.
Белгородское «Белогорье» на своей площадке обыграло «Факел» из Нового Уренгоя со счётом 3:0 (25:21, 25:14, 25:18). «Газпром-Югра» в гостях нанёс поражение оренбургскому «Нефтянику» — 3:1 (17:25, 25:19, 25:18, 25:14).
После этих матчей «Белогорье» сохранило шестую промежуточную позицию, «Факел» — девятую. «Газпром-Югра» занимает 12-е место, «Нефтяник» замыкает турнирную таблицу, обе команды не входят в зону плей-офф.
Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига
Предварительный этап. 25-й тур
«Нефтяник» (Оренбург) – «Газпром-Югра» (Сургут) — 1:3 (25:17, 19:25, 18:25, 14:25).
«Белогорье» (Белгород) – «Факел» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:21, 25:14, 25:18).
- 9 апреля 2022
-
20:30
-
20:06
-
19:33
-
17:48
-
17:32
-
16:42
-
15:51
-
15:33
-
15:22
-
14:59
-
13:50
-
11:05
-
02:58
-
00:33
- 8 апреля 2022
-
23:51
-
23:29
-
23:13
-
23:00
-
22:03
-
21:25
-
19:36
-
18:58
-
18:57
-
18:36
-
18:34
-
18:20
-
17:53
-
17:13
-
15:55
-
15:25
-
13:55
-
13:37
-
13:00
-
12:41
-
11:30