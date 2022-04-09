«Белогорье» нанесло поражение «Факелу» в волейбольной Суперлиге

Завершились два матча 25-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

Белгородское «Белогорье» на своей площадке обыграло «Факел» из Нового Уренгоя со счётом 3:0 (25:21, 25:14, 25:18). «Газпром-Югра» в гостях нанёс поражение оренбургскому «Нефтянику» — 3:1 (17:25, 25:19, 25:18, 25:14).

После этих матчей «Белогорье» сохранило шестую промежуточную позицию, «Факел» — девятую. «Газпром-Югра» занимает 12-е место, «Нефтяник» замыкает турнирную таблицу, обе команды не входят в зону плей-офф.

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига

Предварительный этап. 25-й тур

«Нефтяник» (Оренбург) – «Газпром-Югра» (Сургут) — 1:3 (25:17, 19:25, 18:25, 14:25).

«Белогорье» (Белгород) – «Факел» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:21, 25:14, 25:18).