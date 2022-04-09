Определились призёры регулярного ЧР по волейболу среди женщин

Завершились четыре матча заключительного, 26-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.

Лидер соревнований «Динамо-Ак Барс» на тай-брейке обыграло «Тулицу» со счётом 3:2 (25:14, 21:25, 25:22, 22:25, 15:5). Команда из Татарстана одержала 24-ю победу в сезоне, «Тулица» завершила предварительный этап на четвёртом месте.

Московское «Динамо» уверенно обыграло нижегородскую «Спарту» — 3:0 (25:23, 25:18, 25:18). Бело-голубые заняли второе место, «Спарта» не вошла в зону плей-офф.

Калининградский «Локомотив» нанёс поражение подмосковному «Заречью-Одинцово» — 3:0 (25:14, 25:20, 25:14). «Локомотив» с 22 победами стал третьим, уступив 6 очков московскому «Динамо». «Заречье» — на последнем, 14-м месте.

«Липецк» на тай-брейке победил «Минчанку» — 3:2 (22:25, 25:20, 25:22, 30:32, 15:11). Обе команды не попали в плей-офф.



Волейбол. Чемпионат России. Женщины. Суперлига

Предварительный этап. 26-й тур



«Минчанка» (Минск) – «Липецк» (Липецкая обл.) — 2:3 (25:22, 20:25, 22:25, 32:30, 11:15).

«Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Тулица» (Тульская обл.) — 3:2 (25:14, 21:25, 25:22, 22:25, 15:5).

«Динамо» (Москва) – «Спарта» (Нижний Новгород) — 3:0 (25:23, 25:18, 25:18).

«Локомотив» (Калининградская обл.) – «Заречье-Одинцово» (Московская обл.) — 3:0 (25:14, 25:20, 25:14)