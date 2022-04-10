Набор клюшек Тайгера Вудса купили на аукционе за рекордные $ 5 млн

Набор клюшек легендарного американского гольфиста Тайгера Вудса был продан на аукционе за более чем $ 5 млн, сообщает немецкий Sport.Sky.

Особая ценность клюшек заключается в том, что именно ими Вудс якобы выиграл четыре подряд мэйджора в 2000 и 2001 годах. Однако сам Тайгер этот факт отрицает. До аукциона они принадлежали инвестору из Хьюстона Тодду Броку. Он приобрёл их 12 лет назад за $ 57 тыс. Новый анонимный владелец заплатил за них $ 5 156 162.

Эта сумма стала рекордной на аукционе среди реликвий гольфа. Предыдущий рекорд принадлежал зелёной куртке, которую американский гольфист Хортон Смит выиграл на первом мэйджоре в США в 1934 году. В 2013 году она ушла с молотка за $ 682 тыс.

46-летний Вудс — 15-кратный победитель мэйджоров (второе место в истории вслед за Джеком Никлаусом, 18 побед). За карьеру гольфист выиграл 82 турнира PGA тура, 41 турнир Европейского тура, два турнира Азиатского тура, три турнира PGA тура Австралии. Отметим, что Вудс является самым молодым обладателем карьерного «Большого шлема». Был первой клюшкой планеты на протяжении рекордных 623 недель, из них 281 — подряд.