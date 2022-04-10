Гимнастка Елена Герасимова стала чемпионкой России в упражнениях на бревне

Двукратная чемпионка первого чемпионата мира среди юниоров — в командном многоборье и на бревне, а также бронзовая медалистка в вольных упражнениях Елена Герасимова завоевала золотую медаль на чемпионате России – 2022 по спортивной гимнастике в упражнениях на бревне. Соревнования проходят в Казани и завершатся 17 апреля. Второе место заняла олимпийская чемпионка Токио в командном многоборье Владислава Уразова. Тройку призёров замкнула Яна Ворона.

Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Казань

Женщины. Бревно.

1. Елена Герасимова — 14,200 балла

2. Владислава Уразова — 14,066 балла

3. Яна Ворона — 13,833 балла

Чемпионке России в упражнениях на бревне — 17 лет.

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