В Саранске в ДТП попал автобус, перевозивший юных пловцов

Автобус, перевозивший юных спортсменов на соревнования, столкнулся с грузовиком в Саранске. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа МВД по Мордовии и сотрудники Госавтоинспекции.



«Около восьми утра на улице Советской при выезде со второстепенной водитель автобуса «Неоплан» врезался в грузовик «Ман». В автобусе из Тольятти в Саранск на соревнования по плаванию ехали 55 человек, 48 из которых — дети», — приводит слова пресс-службы МВД Республики «Известия Мордовии».



В результате ДТП в больницу обращались водитель и два пассажира грузовика, а также четверо детей из автобуса. Всех их осмотрели и отпустили.

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