Кейтлин Дженнер, выигравшая Олимпиаду как мужчина, призвала защитить женщин от Лии Томас

Кейтлин Дженнер, ставшая чемпионкой Олимпийских игр в 1976 году, будучи мужчиной, прокомментировала ситуацию с допуском пловчихи-трансгендера Лии Томас к студенческим соревнованиям. Томас уверенно выиграла чемпионат США на уровне университетов (NCAA), несмотря на конкуренцию со стороны звёзд мирового плавания. Дженнер призвала защитить девушек от конкуренции с Томас.



«Я тренировалась бесчисленное количество часов, пожертвовала многим, чтобы выйти на столь высокий уровень. Успех на уровне Олимпийских игр сформировал меня как личность. Но я также сумела познать себя, понять, кем являюсь, и начать жить своей жизнью, став трансгендером.



Поэтому кейс Томас вызвал у меня такой сильный отклик. Я всегда говорила, что Лия может жить своей жизнью. Но мы должны защитить женский спорт. Любой ценой. То, что сделала Лия, победив биологических женщин на чемпионате страны, является противоположностью всему, что олицетворяет спорт. Когда я смотрела, как Лия побеждает, моё сердце разбивалось, это безумие. Мне очень грустно за женщин-спортсменок, которые потратили свою жизнь на то, чтобы подняться на такой уровень. Это неправильно. NCAA должна была защитить этих женщин», — написала Дженнер в своей колонке на NY Post.

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