Нил Робертсон назвал Ронни О'Салливана главным претендентом на титул чемпиона мира

Австралийский снукерист, четвёртый номер мирового рейтинга Нил Робертсон заявил, что шестикратный чемпион мира, англичанин Ронни О'Салливан имеет все шансы взять седьмой титул на предстоящем турнире.
«Ронни находится в блестящей форме. На самом деле этот турнир станет самым напряжённым для него за долгое время, и это делает его опасным. Я играл с ним на Tour Championship, и если Ронни сыграет на предстоящем чемпионате мира так, как он играл там, то он легко дойдёт до финала. Нет никого, кто действительно мог бы противостоять ему в такой форме. Он не совершил ни одного непродуманного удара в игре со мной, не сделал каких бы то ни было ошибок. Его игра в защите была невероятной», — приводит слова Робертсона Metro.
Чемпионат мира по снукеру стартует в субботу, 16 апреля, в Шеффилде, а Ронни О'Салливан сыграет свой матч в первый же день турнира.
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