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Нил Робертсон назвал Ронни О'Салливана главным претендентом на титул чемпиона мира

Нил Робертсон назвал Ронни О'Салливана главным претендентом на титул чемпиона мира
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Австралийский снукерист, четвёртый номер мирового рейтинга Нил Робертсон заявил, что шестикратный чемпион мира, англичанин Ронни О'Салливан имеет все шансы взять седьмой титул на предстоящем турнире.

«Ронни находится в блестящей форме. На самом деле этот турнир станет самым напряжённым для него за долгое время, и это делает его опасным. Я играл с ним на Tour Championship, и если Ронни сыграет на предстоящем чемпионате мира так, как он играл там, то он легко дойдёт до финала. Нет никого, кто действительно мог бы противостоять ему в такой форме. Он не совершил ни одного непродуманного удара в игре со мной, не сделал каких бы то ни было ошибок. Его игра в защите была невероятной», — приводит слова Робертсона Metro.

Чемпионат мира по снукеру стартует в субботу, 16 апреля, в Шеффилде, а Ронни О'Салливан сыграет свой матч в первый же день турнира.

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