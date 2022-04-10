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Хлоя Ким получила премию Nickelodeon как лучшая спортсменка года

Хлоя Ким получила премию Nickelodeon как лучшая спортсменка года
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Американская сноубордистка Хлоя Ким получила премию Nickelodeon. Её признали лучшей спортсменкой года.

21-летняя американка завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Телеканал Nickelodeon рассчитан на детей. И организаторы приза вручают его спортсменам, которых больше всего любят дети.

Ким известна своим весёлым характером и любовью к животным. В интервью она рассказала, что хотела была обзавестись собственной фермой, где содержались бы животные.

«Я бы хотела купить ранчо. Чтобы там были цыплята, маленькие свинки, я их люблю. И да, я очень люблю осликов. Также, возможно, там бы были экзотические животные. Например, попугаи», — приводит слова Хлои Ким Essentially Sports.

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