Сборная Швеции обыграла Канаду и в четвёртый раз подряд стала чемпионом мира по кёрлингу

Мужская национальная команда Швеции по кёрлингу выиграла чемпионат мира, который проходил в Лас-Вегасе. В решающем матче сборная Швеции обыграла национальную команду Канады со счётом 8:6.

Таким образом, сборная Швеции в четвёртый раз подряд выиграла чемпионат мира.

Бронзовые медали завоевала сборная Италии, которая в матче за третье место обыграла сборную США (13:4). Для сборной Италии это стал лучшим результатом на чемпионате мира. Ранее итальянская сборная занимала третье место на чемпионате Европы по кёрлингу.

Напомним, ранее Женская сборная Швейцарии по кёрлингу выиграла чемпионат мира. В финале сборная Швейцарии обыграла команду Южной Кореи со счётом 7:6. Бронзовые медали завоевали представительницы Канады.