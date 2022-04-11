Олимпийский чемпион по шорт-треку Амелен завершил карьеру

Четырёхкратный олимпийский чемпион Шарль Амелен объявил о завершении карьеры после финального забега на чемпионате мира по шорт-треку в Монреале в воскресенье, 10 апреля, сообщает Reuters.
Cпортсмен заявил, что нет ничего лучше, чем финишировать на глазах у своей семьи и друзей. Он завоевал бронзу для Канады в забеге на 5000 метров.
Напомним, канадец Шарль Амелен, выигравший своё четвёртое олимпийское золото в мужской эстафете на 5000 метров в Пекине в начале этого года, стал самым возрастным чемпионом зимних Олимпиад среди шорт-трекистов. Золото в эстафете теперь уже четырёхкратный олимпийский чемпион завоевал в возрасте 37 лет и 308 дней. Прежний рекорд, установленный на Олимпиаде в Сочи россиянином Владимиром Григорьевым, Шарль превзошёл на 6 лет и 111 дней.
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