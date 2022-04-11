Шотландский снукерист потребовал уволить людей, повернувших столы на чемпионате мира

Снукерист Стивен Магуайр раскритиковал организаторов чемпионата мира. Во время квалификационных матчей он выразил негодование в связи с тем, что столы были установлены непривычным для него образом.



«Я бы хотел узнать, чья это вообще идея — повернуть столы? Как это возможно?! Как может быть такое, что чёрная точка находится там, где зрители? Такого никогда не было за 20 лет, которые я играю на профессиональном уровне. Приходится направлять шар туда, где находятся зрители. Любое движение в зале — и всё. Того человека, который предложил повернуть столы, нужно уволить, всё просто!



К этому невозможно привыкнуть. Может быть, привыкнешь, если дойдёшь до финала. Это очень странно! На мой взгляд, это ошибка. Этих людей нужно уволить! Я не буду играть, если такое продолжится», — цитирует Магуайра The Sportsman.

Магуайр в первом раунде квалификации обыграл представителя Китая Жана Цзянькана со счётом 6:3. Теперь ему предстоит оспорить путёвку в основную стадию турнира в финальном раунде квалификации.