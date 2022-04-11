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17-летняя участница ОИ-2020 в парусном спорте погибла на тренировке

17-летняя участница ОИ-2020 в парусном спорте погибла на тренировке
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Участница Олимпийских игр-2020 в Токио (Япония) в парусном спорте Эйя Гезгез погибла в 17-летнем возрасте. Как сообщает Tunisie Numirique, спортсменка из Туниса стала жертвой несчастного случая на тренировке.

Девушка тренировалась 10 апреля, она вышла на яхте вместе с сестрой-близнецом Эйей Сарра. Из-за сильного ветра яхта перевернулась. Сарра смогла выбраться и спастись, а её сестра погибла.

Сёстры представляли Тунис на Олимпиаде в Пекине в соревнованиях по парусному спорту в классе 49er FX. Там они заняли 21-е место.

Напомним, Олимпийские игры должны были проходить в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год. При этом до последнего было неизвестно, состоятся ли соревнования.

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