Матч в Австралии по регби был прерван из-за полуголой девушки, охрана сбила её с ног
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Во время матча чемпионата Австралии по регби «Голд Кост Титанс» — «Парраматта Иилс» произошёл неприятный инцидент. На поле выбежала полуголая девушка, которую в итоге задержала охрана. Сотрудники охранной компании не стали церемониться с нарушительницей правил. Они атаковали её регбийным приёмом и свалили с ног.
Девушка сперва бежала по полю, а её преследовал один из охранников. Затем к нему подключился коллега, который грубо сбил нарушительницу с ног.
После матча стало известно, что австралийский клуб проведёт расследование и определит правомерность применения таких действий к девушке. В ближайшее время «Голд Кост Титанс» сообщат о результатах расследования. Многие посчитали действия охранников жестокими.
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