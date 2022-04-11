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Гандболистка «Ростов-Дона» Бобровникова избежала серьёзной травмы в финале Кубка России

Гандболистка «Ростов-Дона» Бобровникова избежала серьёзной травмы в финале Кубка России
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Левая полусредняя «Ростов-Дона» Владлена Бобровникова рассказала о самочувствии после финала Кубка России с ЦСКА. Во время матча спортсменка получила повреждение.

«Получила удар в голову. Думала продолжить матч, но не смогла. Стало плыть перед глазами. Пришлось на машине скорой помощи ехать в больницу. Компьютерная томограмма показала, что всё чисто в голове», — написала Бобровникова в соцсетях.

ЦСКА одержал победу со счётом 25:22. Московский клуб впервые в истории выигрывает Кубок России по гандболу. Ранее команда становилась финалистом Кубка страны. А в сезоне-2020/2021 ЦСКА выиграл чемпионат России и вышел в «Финал четырёх» Лиги чемпионов. «Ростов-Дон» является 11-кратным обладателем Кубка России. Также «Ростов-Дон» был действующим чемпионом турнира.

Ранее в матче за третье место «Звезда» обыграла «Кубань» со счётом 29:25.

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