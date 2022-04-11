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Тренер «Ростов-Дона» — о поражении в финале КР: перед своей командой снимаю шляпу

Тренер «Ростов-Дона» — о поражении в финале КР: перед своей командой снимаю шляпу
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Старший тренер «Ростов-Дона» Татьяна Березняк прокомментировала поражение своей команды в финале Кубка России по гандболу. В финальном матче, проходившем в Краснодаре, «Ростов-Дон» уступил ЦСКА со счётом 22:25.

«Хочу поздравить ЦСКА с победой, соперник хорошо действовал. Мы готовились к этой игре, хотели выложиться, показать то, что мы можем. Да, нас сейчас осталось мало, тем не менее в нашем клубе остались действительно игроки, и я перед своей командой снимаю шляпу. Девочки сегодня боролись и отдавались на все сто процентов.

Сегодня не хватило сил, ещё и Владлена (Бобровникова) получила повреждение: ей попали по голове, увезли на скорой во время матча. И получилось так, что у нас на задней линии практически не было замен. 60 минут играть активной обороной — это очень сложно. Считаю, что мои девчонки молодцы», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

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