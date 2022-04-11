В ФССР прокомментировали отказ Международной федерации снять санкции с России

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт прокомментировала отказ Международной федерации санного спорта (FIL) снять санкции с российских спортсменов.

Напомним, FIL проигнорировала решение арбитражного суда о приостановке санкций в отношении России.

«Конечно, планируем и дальше бороться за права Федерации санного спорта и отстаивать наших спортсменов. Международная федерация — это всё-таки не политическая организация, а спортивная. Мы считаем, что все решения должны мотивироваться спортивным духом и приниматься в соответствии с олимпийской хартией», — сказала Гарт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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