Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В ФССР прокомментировали отказ Международной федерации снять санкции с России

В ФССР прокомментировали отказ Международной федерации снять санкции с России
Комментарии

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт прокомментировала отказ Международной федерации санного спорта (FIL) снять санкции с российских спортсменов.

Напомним, FIL проигнорировала решение арбитражного суда о приостановке санкций в отношении России.

«Конечно, планируем и дальше бороться за права Федерации санного спорта и отстаивать наших спортсменов. Международная федерация — это всё-таки не политическая организация, а спортивная. Мы считаем, что все решения должны мотивироваться спортивным духом и приниматься в соответствии с олимпийской хартией», — сказала Гарт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Суд сенсационно оправдал Россию в санях. Но радоваться рано – нас всё равно выгонят Суд сенсационно оправдал Россию в санях. Но радоваться рано – нас всё равно выгонят
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022