Олимпийская чемпионка Нао Кодайра объявила о завершении карьеры

Золотая медалистка Олимпийских игр – 2018 в Пхёнчхане (Южная Корея), 35-летняя японская конькобежка Нао Кодайра объявила о завершении спортивной карьеры. Спортсменка сообщила, что в последний раз выступит на чемпионате Японии в октябре.

«Я нервничаю из-за того, что собираюсь сказать. Но я проведу последнюю гонку в своей карьере, которая состоится на национальном чемпионате в октябре этого года. Мне бы не хотелось, чтобы моя жизнь свелась к конькобежному спорту. И я решила, что момент настал. Я провожу черту», – приводит слова японки пресс-служба МОК.

Кодайра дважды становилась серебряным призёром Олимпиад. В Ванкувере она стала второй в командной гонке, а в Пхёнчхане – на дистанции 1000 м. Также она стала первой на дистанции 500 м, где является национальной рекордсменкой.